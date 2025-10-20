Macbeth al Teatro Regio: magia e oscurità in scena

Le streghe protagoniste dello spettacolo tessono intricati destini, portando avvisi di morte scritti su foglie di quercia e invadendo il palco con passerelle che sembrano tentacoli. In questo contesto, gli esseri umani vengono percepiti come burattini, leggeri come ombre.

L’opera, concepita da Manuel Renga, è caratterizzata da scene e costumi di Aurelio Colombo, luci di Emanuele Agliati e coreografie di Paola Lattanzi. Il tutto si basa su una gestualità simbolica e inquietante delle streghe in abiti scuri, mentre gli abiti degli umani, moderni nella loro normalità, rendono attuale la narrazione di potere e violenza, raccontata in modo elegante e coerente.

Dirige l’Orchestra Giovanile Italiana Francesco Lanzillotta, che crea un’atmosfera intensa grazie a dinamiche incisive e a passaggi drammatici. Nonostante le sfide di avere i cantanti intorno, il direttore riesce a mantenere un buon equilibrio sonoro, rendendo la narrazione musicale compatta.

Andrea Borghini interpreta un Macbeth forte e convincente, con una voce chiara e penetrante, che riesce a trasmettere la nevrosi e la consapevolezza del suo crescente desiderio di potere. Per il ruolo di Banco, Adolfo Corrado si distingue con una voce scura e una linea di canto nobile.

Maria Cristina Bellantuono, nel ruolo di Lady Macbeth, mostra un’interpretazione coinvolgente, ma a volte incontra difficoltà vocali. Matteo Roma è un Macduff energico e lirico.

Negli altri ruoli spiccano Melissa D’Ottavi, Francesco Congiu, Emil Adbullaiev, Matteo Pietrapiana e Caterina Premori. Il Coro del Teatro Regio, diretto da Martino Faggiani, offre come sempre una performance di qualità, anche se penalizzata dalla scenografia. Il pubblico, in gran parte straniero, ha accolto lo spettacolo con calorosi applausi.