Macabre scoperta a Rocca di Papa: uomo impiccato nel bosco

Una scoperta inquietante ha scosso la comunità dei Castelli Romani, dove un uomo è stato trovato impiccato in una zona boscosa a Rocca di Papa, nei pressi di via Roma. Accanto al corpo sono state rinvenute delle ossa, presumibilmente umane, in avanzato stato di decomposizione.

I carabinieri e il personale del 118 sono intervenuti immediatamente sul luogo del ritrovamento, che ha reso difficile il recupero del cadavere a causa della sua collocazione in una zona impervia. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe un extracomunitario, e le indagini sono attualmente in corso per determinarne l’identità.

Le segnalazioni da parte dei residenti hanno preceduto il ritrovamento, poiché era stato notato un odore acre proveniente dalla zona. Oltre al corpo, i soccorritori hanno trovato anche alcuni pantaloni nelle vicinanze, aumentando così i misteri che circondano questo caso. Gli investigatori conducono rilievi per verificare la natura delle ossa trovate.

Questa macabra scoperta arriva dopo un omicidio avvenuto l’8 luglio, quando Guglielmo Palozzi ha assassinato Franco Lollobrigida in pieno giorno, in piazza della Repubblica. Questo episodio drammatico ha suscitato allarme e preoccupazione tra gli abitanti della zona, che adesso si trovano a fare i conti con un’altra tragica realtà. Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, mentre non si escludono alcuna ipotesi riguardante la causa della morte dell’uomo.