Apple trasmetterà gli annunci relativi ai suoi prossimi prodotti martedì sera, e sembra che tra questi possa esserci una linea chiamata Mac Studio: lo ha rivelato 9to5 Mac citando fonti interne alla Mela. La nuova linea di computer, che si affianca quindi ai Pro, prevede innanzi tutto il nuovo Mac Mini per professionisti, basato su chip M1 Max ma disponibile anche in versione premium con una nuova variante dell’M1 ancora più potente. Accanto al nuovo computer compatto Apple avrebbe pronto anche uno Studio Display, il primo monitor targato Cupertino da anni se si esclude il costosissimo Pro Display XDR. Il nuovo Mac Studio andrebbe a sostituire la versione Intel di Mac Mini attualmente disponibile a fianco del Mac Mini base con chip M1, lanciato nel 2020 e considerato da molti uno dei migliori hardware della Mela degli ultimi anni per quanto concerne il rapporto qualità prezzo.