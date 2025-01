MAC MILLER: “Balloonerism” – Il Nuovo Album Postumo in Uscita il 17 Gennaio 2025

Venerdì 17 gennaio sarà rilasciato “Balloonerism”, il nuovo album postumo di Mac Miller, a sei anni dalla sua scomparsa. L’album è stato registrato nello stesso periodo creativo di opere iconiche come “Watching Movies with the Sound Off”, “Delusional Thomas” e “Faces”. “Balloonerism” rappresenta un manifesto del suo approccio sperimentale e della sua visione agnostica riguardo ai generi musicali, elementi fondamentali dell’evoluzione artistica di Miller.

L’album presenta importanti collaborazioni, tra cui SZA e Delusional Thomas, un alter ego di Mac stesso. Insieme all’uscita dell’album, sarà disponibile un film diretto da Samuel Mason, con il trailer che è stato precedentemente mostrato al Camp Flog Gnaw Carnival di Tyler, The Creator, lo scorso novembre, aumentando l’attesa tra i fan.

Recentemente è stata pubblicata la canzone “5 Dollar Pony Rides”, un’anticipazione che ha riacceso l’entusiasmo per questo progetto, già molto atteso dai fan e fino ad ora accessibile solo in forma non ufficiale.

Per gli appassionati e i collezionisti, “Balloonerism” sarà disponibile in formato digitale e in diverse edizioni fisiche, tra cui CD, cassetta e vinile. In particolare, il doppio LP potrà essere acquistato in due varianti esclusive sul sito balloonerism.com. La prima è un’edizione deluxe limitata con un cofanetto realizzato in pellicola arcobaleno, un vinile bianco a forma di nuvola di schizzi, un libro a colori di 32 pagine con foto e testi. La seconda è una stampa limitata con vinile trasparente e contenuti esclusivi.

La tracklist dell’album include quattordici brani: “Tambourine Dream”, “DJ’s Chord Organ” (feat. SZA), “Do You Have A Destination?”, “5 Dollar Pony Rides”, “Friendly Hallucinations”, “Mrs. Deborah Downer”, “Stoned”, “Shangri-La”, “Funny Papers”, “Excelsior”, “Transformations” (feat. Delusional Thomas), “Manakins”, “Rick’s Piano”, e “Tomorrow Will Never Know”.