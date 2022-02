La cagnolina Mabel, bellissima e molto dolce, ha sempre fatto la vita che ogni cucciolo dovrebbe fare. Una vita piena d’amore e coccole di una famiglia straordinaria. Ma qualcosa si è per cosi dire rotto, da quando tre anni fa in casa è arrivato il piccolo Milo, il suo nuovo fratellino peloso.

Mabel è sempre stata molto viziata. Ha sempre goduto di grandi dosi di coccole, di porzioni di cibo extra e di lunghe passeggiate all’aria aperta. Tutto questo l’ha portata inevitabilmente a diventare un pochino viziata.

Qualche piccolo problema è sopraggiunto quando, circa tre anni fa, la mamma ed il papà della cagnolina hanno deciso che era il momento giusto di allargare la propria famiglia. Così hanno adottato il piccolo Milo, un cagnolino tutto pepe, molto vivace e dolce.

Chi ha due o più figli lo sa bene. La gelosia, quando si tratta di dividere l’amore di mamma e papà, la fa sempre da padrone. E il discorso vale ugualmente quando non si parla di bambini, ma di cuccioli.

Loro considerano tutta la casa come loro territorio, quindi quando improvvisamente si ritrovano a dover dividere tutto con uno sconosciuto, è possibile che si sentano dimenticati e che quindi cerchino di catturare le attenzioni dei proprietari in tutti i modi.

Anche Mabel vuole la fasciatura che ha Milo

Qualche giorno fa è successo un episodio che rende benissimo l’idea di quanto la cagnolina sia gelosa di suo fratello, nonostante ormai lo ami molto.

I due erano con la loro mamma a fare una passeggiata, quando la donna ha visto delle macchie di sangue a terra. Spaventata, ha guardato bene ed ha capito che proveniva da una delle zampette di Milo.

Di corsa lo ha portato dal veterinario, che l’ha tranquillizzato dicendole che era solo un graffio e che sarebbe guarito in pochi giorni e con delle fasciature.

Tornata a casa la donna ha subito chiamato Milo per cambiare i suoi cerotti, ma in quel momento qualcuno si è messo in mezzo. Era proprio Mabel.

Lei, vedendo che la sua mamma stava dedicando troppe attenzioni a suo fratello, si è stesa su un fianco con un’unica intenzione: quella di avere una fasciatura tutta per se.

Una scena esilarante che è ovviamente diventata virale in tutto il mondo.