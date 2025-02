“Ma sono tutte balle” Al Bano a C’è Posta per Te smentisce Giulia e Mariangela: cosa hanno fatto

Al Bano è stato ospite a C’è Posta per te il 1 febbraio, dove ha incontrato tre donne di nome Giulia e Mariangela, che hanno raccontato esperienze romantiche legate al cantante. Durante l’incontro, Al Bano si è mostrato sorpreso nel non ricordare i dettagli di queste storie, creando momenti divertenti e curiosi.

Mariangela, la prima a parlare, ha narra di un incontro avvenuto circa sessant’anni fa, quando, a soli sedici anni, si trovava in ufficio mentre Al Bano suonava a casa. Ha raccontato di un interesse reciproco, con il cantante che le chiese di accompagnarla a lavoro sulla sua lambretta. Essendo fidanzata, Mariangela ha scelto di usare la sua bicicletta. Ha menzionato un intervento della madre del cantante per favorire l’incontro, ma Al Bano ha smentito, affermando che sua madre non aveva mai lasciato Cellino San Marco. Questo scambio ha evidenziato la divergenza tra i ricordi delle donne e la memoria del cantante, rendendo l’atmosfera leggera.

La terza signora, anch’essa di nome Giulia, ha rivelato di essere una grande fan di Al Bano e sta per compiere 100 anni. Maria De Filippi ha deciso di sorprenderla, mentre Giulia ha confessato di aver cercato di incontrare il cantante sotto casa sua senza successo. Al Bano, con umorismo, ha chiesto a Giulia se avesse una ricetta per vivere così a lungo, creando un momento affettuoso. L’incontro si è concluso con un abbraccio tra il cantante e le tre donne, sottolineando l’importanza delle relazioni e dei ricordi, anche quando la memoria gioca brutti scherzi.