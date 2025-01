Ma sarà comunque a Sanremo!

Emis Killa è attualmente indagato per associazione a delinquere. Il rapper milanese, 35 anni, aveva già ricevuto un Daspo di tre anni che gli vieta di entrare negli stadi a causa dell’inchiesta “Doppia curva” della Procura di Milano. Durante una perquisizione della sua abitazione a Vimercate, la polizia ha rinvenuto armi, tra cui sette coltelli e tre tirapugni, oltre a 40 mila euro in contante. Emis Killa, noto per i brani “L’erba cattiva” e “Supereroe”, parteciperà alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 11 febbraio, il che potrebbe suscitare polemiche.

Il questore Bruno Megale ha firmato il Daspo nei suoi confronti a seguito dei legami con Luca Lucci, capo ultrà del Milan, arrestato per narcotraffico e tentato omicidio. Emis Killa è sospettato di essere coinvolto in un’aggressione a uno steward durante una partita a San Siro. Inoltre, secondo il Corriere della Sera, il rapper è stato visto in uno skybox dello stadio Meazza insieme a Lucci, dopo che quest’ultimo ha riacquistato il permesso di entrare allo stadio.

Nel dicembre 2022, gli investigatori lo hanno immortalato durante una cena presso la residenza di Lucci, mentre era agli arresti domiciliari. Al ritrovo hanno partecipato anche diversi soggetti legati a crimini organizzati. Emis Killa gestisce, insieme all’ultrà Fabiano Capuzzo, la catena di barberie Italian Ink, considerata dagli inquirenti una “cassaforte” di Lucci. Le indagini sono ancora in corso.