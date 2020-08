Circola questo video

di marinai danzanti.

Sono schierati i plotoni

nel cortile della caserma

Scuola Sottuf

f

iciali di

Taranto in occasione del

giuramento

,

portano

armi lunghe, indossano

la d

ivisa estiva bianca che immediatamente

li

riconosce

come marinai.

Nel video p

artono le note

di

Jerusalema

e il tenete di vascello, un ufficiale donna

in alta uniforme con la

sciabola immancabile ai giurament

i

, inizia a danzare e cosi tutta la truppa. Prima con timidezza

iniziano a muoversi

poi ballano tutti

, sorridenti e cercando di

mantenere il tempo

con tutti gli altri

.

Bellissimo! Il video viene postato, genera fastidio tra molti utenti, inizia in rete ad esserci un’ondata di scandalo, “vergogna che dei militari facciano questo”, “come si è ridotta la marina”, rimbalza la notizia che questo video non piace ai vertici della Marina Militare e che la tenente di vascello sia stata immediatamente trasferita a La Spezia e insieme a tutti i militari – compreso il comandate del reparto – sottoposta a inchiesta. Ma davvero? La Marina sembrerebbe aver smentito, attendiamo un comunicato ufficiale che nessun provvedimento disciplinare sia stato preso. E poi, quale sarebbe l’accusa? Danzando non hanno imbarazzato la divisa, ma questo tanto rumore non è per nulla ci aiuta a ragionare.

Chiedo al Comandate Giuseppe Cavo Dragone di smentire le voci punitive dando una nota di encomio perchè quella danza fatta in caserma ha raccontato l’umanità dei soldati, ha fatto vedere alle migliaia di persone che hanno condiviso il video che si tratta di ragazze e ragazzi con voglia di vivere, sorridere vivere. Il brano scelto dalla tenete di vascello sapete come si chiama? Jerusalema è una canzone in questo momento ascoltata da milioni di persone perché è partita in milioni di challenge, un testo semplice di invocazione religiosa, “Gerusalemme è la mia casa, Salvami, lui è venuto con me non lasciarmi, Gerusalemme è la mia casa”. Il sogno di un ritorno alla città dove vivere in pace, un’invocazione, chi danza questa canzone non riesce a comprendere le parole perché sono in lingua venda parlata dalla comunità bantu. Lingua che si parla in Zimbabwe e che molti degli uomini e delle donne della marina militare hanno ascoltato direttamente pronunciata dalle persone che hanno salvato in mare.

La Marina Militare ha avuto un ruolo determinante nel salvare moltissime vite nel mediterraneo, ha sempre dialogato con le Ong che soccorrevano vite. I salvataggi della marina sono vanto della nostra storia militare recente che governi e ministri scellerati hanno cercato di limitare, vincolare, fermare. Questa danza mi ha ricordato questo impegno umanitario nel cuore del Mediterraneo dei nostri marinai anche se nelle intenzioni dei militari a Taranto si trattava solo di un momento umano, disteso, giocoso. Le parate militari sono una liturgia di disciplina, parte fondamentale dei rituali che formano lo spirito di corpo, l’identità di un militare. Il rischio però è che lascino sempre il sapore sinistro autoritario generato da urla secche e armi, da stivali che battono.

È come se l’ovvia ostentazione d’armi non ricordasse abbastanza che si è al servizio della democrazia, quindi del cittadino, che tutto quel muoversi di divise, armi, stivali e grida è parte di un percorso di addestramento alla protezione e al soccorso. Durante i giuramenti ma anche eventi militari ufficiali i plotoni fanno sempre esibizioni dove si marcia sul posto battendo forte i piedi, facendo ondeggiare il fucile, incrociandosi in coreografie. C’è una forte teatralità quando tutti i marinai si mettono in riga e danno a turno i il fucile al loro diretto superiore che lo fa roteare a mulinello dopo averlo ispezionato. Insomma è teatro, serve a creare coinvolgimento. Perché i fucili che fanno mulinello si e la danza no? Quel tenete di vascello ha invece scelto di fare una coreografia elegante, in grado di completare nel simbolo ogni aspetto della pratica del marinaio.

Discendo per via materna da una famiglia di mare. In molti miei antenati erano palombari ma non solo, il mio bisnonno lavorò per tutta la vita all’arsenale militare di La Spezia tutti i miei parenti presero la via del mare il mio trisavolo combatté da ufficiale di marina la battaglia di Lissa, la mia bisnonna Clelia era figlia di un ufficiale caduto in servizio. Gli album di foto di famiglia sono piene di uomini con la “pizza” in testa, il nome che viene dato al berretto della marina militare, io stesso invidiavo da bambino quel berretto che avrei tanto voluto indossare. La scelta di affidare alla dignità della danza è in coerenza con i valori del mare che ho imparato dalla mia famiglia. Anzi è qui la mia proposta e il senso di queste righe – introduca Comandante Dragone – nei prossimi giuramenti dopo la parata dei plotoni anche un momento di danza come questo avvenuto a Taranto, sarà un atto che sottolineerà più dei mulinelli di fucile l’umanità dei suoi marinai li divertirà e racconterà con più precisione delle sole marcie.