“Ma quale festa, era solo una cena tra amici per Natale”. Gabriel, 23 anni, brasiliano, fa il decoratore e vive a Torino da due anni. È uno degli organizzatori della cena natalizia in mansarda, in via Bari 3, che è costata una multa di 400 euro ai sette partecipanti, dopo l’intervento della polizia del commissariato Madonna di Campagna avvertiti da una segnalazione dei vicini di casa che si erano lamentati per gli schiamazzi e la musica troppo alta.

Musica, birra, piatti in tavola, non fanno una festa?

“No, una festa ha la musica molto più alta e molte più persone. Noi eravamo pochi amici che si sono trovati per la cena di Natale, per farsi gli auguri. Abbiamo messo un po’ di musica ma avevamo prima chiesto nel palazzo se fosse un disturbo”.

Pochi amici ma comunque troppi per non violare le regole del dpcm che consentiva al massimo due non conviventi.

“In realtà dovevamo essere soltanto io, il mio coinquilino, mio cugino e la mia ragazza. Poi gli altri si sono aggiunti perché frequentano spesso la nostra casa, vanno e vengono, abitano qui vicino, non sono estranei”.

Si però con il covid, ci sono regole da rispettare.

“Ma a Natale o un altro giorno cosa cambia. Noi ci frequentiamo spesso, siamo tutti vicini. Non sapevo che fosse contro le regole. Comunque se ho sbagliato, mi dispiace, la multa è stata davvero salata. Devo dire che il regalo di Babbo Natale quest’anno non mi è piaciuto per niente”.

Quattrocento euro per ognuno dei partecipanti?

“Già, e non so quanto convenga fare ricorso se in effetti le regole erano diverse. Vedremo. Mi fa rabbia perché io non ho mai preso nemmeno una multa a Torino in questi due anni. Doveva esser solo una cena. Abbiamo cominciato a cucinare verso le 20, poi siamo rimasti a chiacchierare e ascoltare musica, non pensavamo di fare niente di male”.

Però quando è arrivata la polizia avete cercato di nascondere i partecipanti di troppo.

“No, non è vero. Semplicemente uno era in bagno e un’altra persona in camera da letto. Non erano nascosti, erano in un’altra stanza nel momento in cui è arrivata la polizia. Sono arrivati in cinque intorno all’una di notte, mi sono anche un po’ spaventato. Erano con una vicina che batteva contro la porta, deve essere stata lei a chiamarli. Mi hanno chiesto quanti eravamo in casa, io ho detto cinque, perché ho visto solo cinque persone nella stanza. Poi gli altri sono usciti dal bagno e dalla camera.

Non sapeva quanta gente c’era in casa sua?

“Potevano essere usciti gli altri. E comunque come ho detto ero un po’ spaventato”.