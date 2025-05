Ma non è ancora la fine

Dopo oltre due settimane di ricovero, il rapper Shade è tornato a casa, dimesso dall’ospedale dopo una grave infezione polmonare. Sul suo profilo Instagram, ha confermato la sua guarigione quasi completa, sebbene rimanga un leggero strascico. Shade ha condiviso le lastre dei suoi polmoni, mostrando il contrasto tra la condizione durante l’infezione e quella attuale, scherzando sul fatto che il leggero strascico è paragonabile a quando si dimentica un’ex.

Il rapper ha espresso gratitudine al team medico, definito la “gang di anime speciali”. Ha raccontato con umorismo che probabilmente lo hanno dimesso perché non sopportavano più la situazione, avendo trasformato la stanza d’ospedale in uno studio di registrazione. Mostrando un selfie con il personale dell’ospedale, ha sottolineato quanto lo abbiano trattato come una famiglia e ha rivelato di essere arrivato in condizioni molto gravi. Shade ha poi fatto sapere di dover tornare in ospedale per ulteriori controlli, affermando che il percorso di guarigione non è ancora finito.

Shade, il cui vero nome è Vito Ventura, era stato ricoverato il 16 aprile per l’infezione ai polmoni, spiegando che i suoi polmoni non erano in buona salute e che aveva vissuto momenti critici, incluso un episodio in cui ha smesso di respirare ed è dovuto intervenire il pronto soccorso. Nonostante le difficoltà, ha mantenuto un atteggiamento positivo, sottolineando che ci sono difficoltà ben peggiori da affrontare.