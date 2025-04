Ma le autorità smentiscono tutto

Un nuovo virus misterioso è segnalato in Russia, con sintomi che includono tosse con sangue e gravi problemi respiratori. Tuttavia, le autorità russe hanno rigettato queste affermazioni, attribuendo i casi a infezioni respiratorie comuni. Sulle piattaforme di messaggistica, come il canale Telegram “Shot”, sono emersi resoconti di pazienti provenienti da diverse città, descrivendo febbre alta, dolori muscolari e tosse persistente, talvolta con la presenza di sangue. Test per influenze A e B e Sars-CoV-2 sono risultati negativi.

Un testimone ha riferito di aver iniziato a tossire sangue dopo cinque giorni di malattia, senza alcun miglioramento anche dopo una settimana di antibiotici. Altri casi riportati su “Shot” hanno evidenziato sintomi di stanchezza iniziale, seguiti da febbre alta e tosse debilitante. Fonti di notizie russe come Lenta.ru e Newizv.ru hanno confermato che non ci sono state conferme ufficiali da parte delle agenzie sanitarie.

L’agenzia Rospotrebnadzor ha sottolineato che la diffusione di informazioni non verificate può causare panico e ha invitato la popolazione a rivolgersi a fonti mediche ufficiali. Non ci sono prove di un nuovo virus in circolazione. Funzionari sanitari hanno identificato i sintomi come correlati a infezioni respiratorie come il Mycoplasma pneumoniae, respingendo le speculazioni su un “virus X” e affermando che non sono stati identificati nuovi agenti patogeni.

L’immunologo Giacomo Gorini ha dichiarato che, data l’incertezza attuale, è difficile fare valutazioni epidemiologiche e ha raccomandato cautela nell’affidarsi a informazioni non verificate.