ma la lista è lunga

I nostri amici a quattro zampe non sono tutti uguali, alcuni sono meno innocui. Vediamo insieme qual è il cane più pericoloso del mondo.

Proprio come noi esseri umani, anche i nostri amici a quattro zampe hanno un proprio carattere. A definire tale carattere sono anche le esperienze vissute dalla palla di pelo e l’educazione che si da a quest’ultima.

Tuttavia, come ben sappiamo, ogni razza di cane presenta un indole ben precisa, alcuni amici pelosi sono più giocherelloni, altri più dolci e altri più aggressivi. Nel seguente articolo vedremo insieme qual è il cane più pericoloso del mondo e quali sono le razze a seguire.

Cane più pericoloso del mondo: ecco quali sono le razze più aggressive

Sebbene il carattere del nostro amico a quattro zampe sia determinato principalmente da come lo si educa e dalle esperienze vissute nel corso della sua vita, un altro fattore che ha un ruolo importante nella determinazione del carattere di Fido, è la genetica.

Infatti alcuni possono essere più dolci e affettuosi, mentre altri più aggressivi. Tuttavia, possiamo facilmente notare l’aggressività nel cane se quest’ultimo non è stato educato e addestrato.

Per questo motivo gli esperti consigliano di affidarsi ad un professionista per educare e addestrare, da cucciolo, il proprio amico peloso a gestire la propria indole. Ma vediamo qui di seguito quali razze di cane sono considerate le più pericolose del mondo.

Rottweiler

Sebbene il Rottweiler sia un cane intelligente, coraggioso e molto legato alla sua famiglia, è uno delle razze di cani più pericolose al mondo. Per questo motivo è molto importante l’addestramento del cane già da quando è cucciolo.

American Pitbull Terrier

L’American Pitbull Terrier è considerato uno tra i cani più pericolosi al mondo, in quanto se non educato adeguatamente può essere davvero molto aggressivo, non solo con gli estranei ma anche con il proprio umano.

Mastino Tibetano

Nei tempi antichi il Mastino tibetano veniva addestrato a scopo di guardia, grazie alla suo corpo possente e forte. Sebbene sia un cane legato alla famiglia e apparentemente tranquillo, ha un indole autoritaria.

American Staffordshire Terrier

In passato l’American Staffordshire Terrier, conosciuto anche con il nome di Amstaff, era considerato un cane da combattimento. Tuttavia, sebbene con il passare del tempo tale razza sia diventata più mite, presenta nei confronti dei suoi umani un senso di protezione.

Per questo motivo è molto importante addestrare ed educare, con l’aiuto di un professionista, l’American Staffordshire Terrier da cucciolo.

Dogo Argentino

In passato il Dogo Argentino era protagonista delle lotte tra cani, grazie alla sua statura possente e alla sua forza. Tuttavia ai giorni d’oggi, tale razza di cane è molto fedele, protettiva e affettuosa. Inoltre se addestrato ed educato da cucciolo, il Dogo Argentino può essere socievole anche con i bambini.

Dogo Canario

Sebbene sia un cane mite e tranquillo, il Dogo Canario, cane di origine spagnola, presenta un carattere indipendente. Per questo motivo potrebbe facilmente diventare pericoloso, ed è per questo che è molto importante addestrare ed educare Fido da cucciolo.

Dobermann

Considerato un cane da guardia, il Dobermann, è molto protettivo nei confronti del suo umano. Per questo motivo, per evitare che possa diventare aggressivo nei confronti degli estranei, è opportuno che il proprio umano abbia un carattere predominante sul cane.

Tosa

Il Tosa è considerato un cane pericoloso a causa del suo corpo possente e della sua forza. Tuttavia è una razza di cane molto affettuosa e se addestrato ed educato nel modo giusto, già in tenera età, può esserlo anche con i bambini.

Fila Brasileiro

Il Fila brasileiro ha un carattere affettuoso e fedele anche nei confronti dei bambini. Mentre nei confronti degli estranei tale razza potrebbe diventare aggressiva a causa del suo istinto di territorialità. Per questo motivo, è opportuno, anche in questo caso, educare e addestrare tale cane già da cucciolo.

Cani pastori

I cani pastori sono da sempre considerati animali aggressivi, nello specifico il cane Pastore del Caucaso, il quale pur essendo un cane fedele e tranquillo, se percepisce una minaccia può essere davvero pericoloso.

Proprio per questo motivo non è una razza adatta a coloro che sono alle prime armi con un cane, in quanto i cani da pastore hanno bisogno di attenzioni sia per l’addestramento che per l’educazione.

Mastiff

Un altro cane che può essere adottato da una persona esperta, capace di addestrarlo ed educarlo nel modo giusto è il Mastiff. In quanto anche quest’ultimo ha l’indole di proteggere le persone amate, nonostante sia un cane abbastanza fedele e tranquillo.

Chow Chow

Se hai deciso di adottare il tuo primo cane, il Chow Chow non fa per te. Infatti questa razza di cane, famosa per la sua lingua blu, ha un carattere abbastanza dominante, capace di sfociare in aggressività se non viene addestrato ed educato nel modo giusto.

Dalmata

In tempi passati il Dalmata veniva considerato un cane da caccia e da guardia. Essendo un cane molto energico, tale razza ha bisogno di essere educata e addestrata già da cucciolo, per non presentare aggressività una volta cresciuto.

Siberian Husky

Famoso per i suoi bellissimi occhi, anche il Siberian Husky appartiene alla lista dei cani più pericolosi. Ciò perché tale razza è di indole aggressiva, soprattutto quando si sente minacciato. Per questo motivo già da cucciolo il Siberian Husky viene addestrato ed educato a gestire tale aggressività.

Razze piccole ma pericolose

Oltre alle razze di cane che presentano una struttura corporea abbastanza massiccia e forte, nella lista dei cani più pericolosi del mondo possiamo ritrovare anche cani di piccola statura come: