Ma la Cassazione gli offre una seconda possibilità

Un lavoratore è stato licenziato mentre era in congedo parentale, dopo aver affidato il figlio alla moglie per recarsi in Marocco a trovare la madre gravemente malata. Il datore di lavoro ha accusato il dipendente di aver utilizzato impropriamente il congedo, danneggiando il rapporto fiduciario. Tuttavia, sia la Corte d’Appello che la Cassazione hanno annullato il licenziamento, obbligando il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore. Le indagini hanno dimostrato che il viaggio era motivato da un’urgenza familiare e non da motivi di piacere. L’uomo ha agito in buona fede, non ha lavorato per altre aziende e non ha compiuto atti incompatibili con il congedo. La Cassazione ha sottolineato che l’abuso del congedo implica comportamenti intenzionali che deviano dalla sua funzione originaria. Nel caso specifico, il lavoratore aveva preso il congedo per assistere il figlio, ma la sua partenza era stata indotta da un’emergenza familiare. Non è stato quindi considerato un abuso. Con l’ordinanza n. 6993 del 2025, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Trento riguardo l’illegittimità del licenziamento e dei provvedimenti disciplinari adottati, stabilendo l’obbligo di reintegro del lavoratore e il risarcimento per le trattenute retributive non dovute. Questo caso evidenzia l’importanza di considerare le circostanze personali e familiari quando si tratta di congedi dal lavoro e di tutelare i diritti dei lavoratori.