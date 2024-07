ma il mio cane riesce veramente a sentire il mio bambino? La risposta è sconvolgente

Possono percepire anche i movimenti interni di una creatura che deve ancora nascere? Cosa si è scoperto sui cani che sentono i bambini ancora nella pancia.

Siamo davvero così affini che riuscirà a percepire il mio piccolo già prima che sia nato? In realtà sono state fatte numerose ricerche sui cani che sentono i bambini ancora nella pancia e si è arrivati ad alcune utili conclusioni. Tutto quello che poteva sembrare solo una nostra percezione in realtà non era poi così lontano dal vero: ecco cosa si è scoperto sulla domanda che tutte le gestanti si pongono prima di partorire.

I cani sentono i bambini ancora nella pancia: non è solo una questione di olfatto

Le capacità olfattive dei nostri amici a quattro zampe sono proverbiali e di sicuro avremo avuto modo di sperimentare quanto il tartufo di Fido sia in grado di riconoscere odori e profumi, ma non solo: infatti questi animali sono in grado anche di percepire i cambiamenti ormonali che ‘investono’ una donna in gravidanza. E’ lo stato interessante della donna in attesa che comporta una serie di importanti variazioni nel suo corpo sia esternamente sia internamente.

E il nostro cane, che ci conosce così bene, sarà sicuramente in grado di riconoscere anche i più piccoli cambiamenti ma il merito non sarà solo dell’olfatto canino, ma anche di una sua particolare sensibilità. Così come noi impareremo a conoscere le sue abitudini e le sue reazioni nel corso della convivenza, lo stesso accadrà al contrario: infatti i cani hanno una particolare abilità nel capire i nostri stati d’animo. Non a caso è ormai noto che il cane annusa i tumori e altre malattie più o meno serie.

Consideriamo dunque che il cane ci conosce bene e capisce quando avvengono dei cambiamenti nella nostra vita, sia in senso positivo sia negativo: quindi di certo una gravidanza non può assolutamente passare inosservata al nostro amato Fido, poiché cambia l’ovulazione della donna. A questi cambiamenti i nostri quattro zampe possono ‘rispondere’ con una maggiore cura e affetto.

I cani sentono i bambini ancora nella pancia: anche quando si muovono?

A quanto pare la loro sensibilità non si limita al livello olfattivo, poiché i cani riescono a percepire anche i piccoli movimenti che un bambino non ancora nato compie nella pancia della sua mamma. Infatti pare che l’animale senta le vibrazioni attraverso la pancia della sua padrona, e cerca di instaurare un contatto col piccolo non ancora venuto alla luce.

Ovviamente le ricerche non hanno ancora un fondamento scientifico ma si è arrivati alla conclusione che i cani sentono i bambini ancora nella pancia perché reagiscono ai loro movimenti provando ad avvicinarsi, entrando in contatto col muso e provando ad ascoltare meglio ciò che accade all’interno del corpo femminile. Insomma pare che i nostri quattro zampe si mostrino protettivi e amorevoli nei confronti dei neonati prima ancora di vederli dal vivo.