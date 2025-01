ma il costo non è per tutti

Michelle Hunziker ha festeggiato il suo 48esimo compleanno il 25 gennaio 2025 con una grande festa al ristorante Savini di Milano, indossando un elegante mini dress di The Attico. Per celebrare in modo originale, ha presentato un video che confronta la sua immagine a 18, 38 e 48 anni, dimostrando che ogni fase della vita ha il suo fascino e bellezza. L’evento ha riunito amici intimi e volti noti del panorama dello spettacolo, creando un’atmosfera festosa arricchita da prelibatezze gourmet, karaoke e balli improvvisati.

Tra gli ospiti, spiccavano nomi come Fabio Rovazzi, Anna Tatangelo e Nina Zilli, pronti a esibirsi sulle note delle loro canzoni più celebri. Michelle, eccentrica e affascinante, ha catturato l’attenzione di tutti con il suo stile unico e il look audace. Il mini dress scelto per l’occasione, realizzato in sablè ricamato, presentava una profonda scollatura adornata da cristalli fumé, esaltando la sua femminilità. Questo abito, simbolo della sua eleganza, ha un prezzo di 1.690 euro sul sito ufficiale del marchio.

Completa il look con stivali cuissardes sopra il ginocchio, una borsa cubica e una maxi pelliccia scura, perfetta per il freddo milanese. Con la sua capacità di sorprendere anche a 48 anni, Michelle dimostra che la bellezza non ha età, facendo trascorrere una serata indimenticabile a tutti i presenti.