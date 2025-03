Ma il costo del resort di lusso per la loro vacanza romantica è da capogiro.

Giulia De Lellis e Tony Effe stanno trascorrendo una romantica vacanza alle Maldive, soggiornando in un lussuoso resort dopo le intense settimane del Festival di Sanremo. La coppia, che ha recentemente ufficializzato la loro relazione, ha scelto di condividere momenti lontano dai riflettori, mantenendo la loro vita privata lontana dai social media. Tuttavia, con il tempo, hanno iniziato a mostrarsi insieme agli eventi pubblici, partecipando a concerti e occasioni di moda.

La loro storia d’amore si è sviluppata gradualmente, inizialmente preferendo rimanere sotto i radar, ma con il rafforzarsi del loro legame, hanno cominciato a condividere momenti insieme. Giulia ha sostenuto Tony durante il Festival di Sanremo e hanno partecipato a eventi come la Milano Fashion Week. Dopo aver consolidato la loro relazione, hanno deciso di dedicarsi un periodo di relax alle Maldive, alloggiando al One&Only Reethi Rah, un resort di alta classe situato nell’atollo di Malé Nord.

Il resort offre un ambiente paradisiaco, con atolli corallini, lagune turchesi e spiagge di sabbia bianca, rendendo perfetto il loro soggiorno. Le immagini della loro vacanza stanno sorprendendo i fan sui social, mettendo in evidenza la bellezza del luogo e la serenità della coppia. Il One&Only Reethi Rah è rinomato per le sue strutture premium e per un’ampia gamma di attività, dalle lussuose Beach Villa alle esclusive Water Villa. Con un costo medio di 2469 euro a notte, il resort offre un mix ideale di relax e avventura, permettendo agli ospiti di godere sia di momenti di tranquillità che di esplorazioni.