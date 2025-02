Ma Cosa Dici? Non È Accettabile

Il caso di Almasri ha acceso un vivace dibattito durante la trasmissione “Cinque Minuti” su Rai1, con un acceso scontro tra il conduttore Bruno Vespa e l’ex premier Giuseppe Conte. Vespa ha sollevato interrogativi sul presunto ruolo di Almasri nella sicurezza degli aeroporti per i governi esteri, rimarcando che membri dell’attuale governo, come Meloni, si trovano a dover trattare con figure di spicco di milizie, come Almasri. Conte ha risposto con veemenza, definendo Almasri non solo un torturatore, ma anche una figura centrale dello Stato libico.

Conte ha dichiarato che se avesse avuto un mandato di arresto internazionale, avrebbe assicurato Almasri alla giustizia. Ha criticato Vespa per aver sollevato quello che considera un argomento già smentito. La posizione di Vespa sul caso ha innescato una serie di polemiche, portando a critiche da parte del centrosinistra e del sindacato Usigrai. Nel dibattito, Vespa ha difeso la premier Meloni, sottolineando che Stati sovrani talvolta intrattengono rapporti anche con torturatori per motivi di sicurezza nazionale, e ha affermato che tali pratiche, sebbene controverse, siano diffuse in molte nazioni.

Il caso di Almasri, accusato di crimini di guerra, ha visto il suo arresto a Torino il 19 gennaio, ma è stato successivamente rilasciato per questioni legali e rimpatriato in Libia. Le affermazioni iniziali di Meloni sulla mancanza di responsabilità sono state contraddette dal ministro Piantedosi, che ha parlato di espulsione per motivi di sicurezza.