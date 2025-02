“Ma chi ti ha vestita!” Francesca Michielin risponde agli insulti sui suoi look a Sanremo: le parole della cantante

Francesca Michielin risponde alle critiche sui suoi look al Festival di Sanremo 2025, mostrando la sua frustrazione sui social e difendendo il suo stile audace. Durante l’evento, la cantante ha presentato il brano “Fango in paradiso”, ma un infortunio al piede ha reso le sue esibizioni più difficili, attirando commenti negativi sul suo aspetto. Visibilmente infastidita, Michielin ha dichiarato di essere stanca degli insulti ricevuti, esprimendo il suo disagio su Threads, dove ha affrontato le critiche: “Esprimere un’opinione è giustissimo, scassare la minc*** no”.

In un’intervista, ha parlato della sua visione per i look indossati, descrivendo il suo approccio come “inatteso” e riferendosi a se stessa come a un “piccolo soldatino” che canta in modo originale. La stylist Susanna Ausoni ha confermato questo concetto, indicando che il look era stato creato con un unico stilista per differenziarsi dalle apparizioni precedenti, introducendo linee geometriche e un’immagine completamente nuova rispetto al 2021.

L’intervento di Michielin non ha solo riguardato la moda, ma ha aperto un dibattito più ampio sulle aspettative legate all’aspetto delle artiste e le critiche che subiscono. La sua reazione sottolinea la pressione a cui sono soggetti i personaggi pubblici, in particolare durante eventi di grande visibilità come il Festival di Sanremo. La discussione si è trasformata in un’opportunità per riflettere sull’importanza del rispetto e della considerazione nel commentare l’aspetto delle persone, soprattutto quelle che si esibiscono in pubblico.