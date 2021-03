Dopo il doppio caso di Covid nel suo staff, da regolamento Irama dovrebbe essere costretto al ritiro: Amadeus prova però a salvarlo con una proposta innovativa.

Irama si ritira da Sanremo 2021? Da regolamento sì, ma molto probabilmente il regolamento sarà cambiato in corsa grazie a una proposta del direttore artistico per preservare non solo il cantautore ex Amici, ma tutti i concorrenti in gara. Ecco in cosa consiste l’idea del presentatore.

Sanremo 2021, caso Irama: la proposta di Amadeus

Nella conferenza stampa del 3 marzo, il direttore Claudio Fasulo ha fatto il quadro della situazione di Irama, ammettendo che, a termini di regolamento, dovrebbe essere costretto al ritiro. Ma Amadeus ha pensato tutta la notte a come fare per mantenerlo in gara, e ha lanciato una proposta direttamente agli altri cantanti della kermesse.

Amadeus

In sostanza, il presentatore si è chiesto: cosa accadrebbe se la serata del venerdì un artista, magari in lotta per la vittoria, dovesse risultare positivo al Covid? Domanda lecita. Per evitare casi clamorosi di ritiri forzati, Amadeus ha proposto di mantenere in gara i cantanti in isolamento fiduciario o positivi facendo ascoltare il video delle loro prove al posto dell’esibizione in diretta. In questo modo si ‘salverebbe’ Irama, ma si salvaguarderebbe anche il resto dei cantanti in gara.

Il caso Irama: cosa è successo

La ricostruzione di quello che è successo è stata fatta da Fasulo in conferenza stampa. Sostanzialmente, nella mattinata del 2 marzo un collaboratore di Irama è risultato positivo al test antigenico. Subito è scattato da protocollo il giro di test molecolari per l’intero staff, cantante compreso. Dal controllo del pomeriggio sono risultati effettivamente positivi al Covid due collaboratori dell’artista, ma non l’artista. Tuttavia, da regolamento Irama dovrà essere in isolamento fiduciario, e quindi dovrebbe essere costretto al ritiro. Salvo cambiamenti in corsa.