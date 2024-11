M5S, scontro Conte-Grillo: cosa afferma Casaleggio

Davide Casaleggio, della Casaleggio Associati, ha commentato le recenti dinamiche tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, affermando che entrambi hanno perso, con particolare riferimento al Movimento 5 Stelle (M5s) che ha subito una significativa caduta. Durante la presentazione del libro ‘Gli algoritmi della politica – Come l’Intelligenza Artificiale riscriverà la politica e la società’, Casaleggio ha sottolineato che il M5s ha allontanato migliaia di iscritti prima del voto, definendo spiacevole l’applauso a una slide proiettata durante l’evento. Inoltre, ha evidenziato che il movimento ha perso il suo carattere originario, allontanandosi dai principi di finanziamento dei partiti e dal divieto del doppio mandato.

Casaleggio ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione interna del M5s, dove sembra che ci siano più mandati che elettori, suggerendo che alcune delle idee fondanti del movimento siano state compromesse. Ha poi commentato le dichiarazioni di Conte nei confronti di Grillo, definendo sorprendente l’accusa di sabotaggio, sottolineando che Grillo sta esercitando una prerogativa simile a quella del capo dello Stato che rinvia una legge alla Camera.

In merito alla gestione attuale del M5s, Casaleggio ha notato che il movimento è diventato esclusivo, in contrapposizione al passato in cui era inclusivo. Questa esclusività ha portato a scontri interni tra diverse posizioni e a espulsioni spiacevoli di membri. Ha aggiunto che, se un’esperienza politica è finita, sarà più utile creare un nuovo nome e logo, stabilendo nuovi principi e regole. Ha inoltre avvertito che, per proseguire con l’impegno politico nei prossimi venti anni, è necessario avere un nome che si adatti meglio alla nuova realtà del movimento di Conte.

Infine, Casaleggio ha sottolineato l’importanza di onorare la storia del M5s, evitando di distorcerla a scopi elettorali. Riguardo alla proprietà del logo del movimento, ha indicato che c’è una vecchia associazione che ne detiene i diritti.