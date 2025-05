M5S: Nuova Regola per il Terzo Mandato, Cosa Cambia?

La regola del vincolo del doppio mandato nel Movimento 5 Stelle è destinata a cambiare. Durante una lunga riunione del Consiglio nazionale, avviata al mattino e ripresa dopo il voto sul dl Cittadinanza, Giuseppe Conte e il vertice del partito hanno elaborato una strategia per modificare questa regola, permettendo anche la candidatura di Roberto Fico in Campania.

Tre proposte sono state avanzate per essere sottoposte al Comitato di Garanzia e poi alla base: la prima prevede una pausa obbligatoria per chi intende ricandidarsi a qualsiasi livello; la seconda introduce un meccanismo di ‘ascensore’, consentendo la transizione tra vari livelli istituzionali; infine, vi è la possibilità di deroga governata dal presidente del Movimento, sebbene non siano forniti ulteriori dettagli.

Oltre a questa questione, il Consiglio ha affrontato numerosi argomenti, considerando le modifiche al Codice etico e le funzioni del garante, in seguito alle recenti dinamiche post-voto di Nova. Tra i temi discussi anche il ruolo dei comitati territoriali e quello del network giovani, evidenziando la vastità degli argomenti trattati nella riunione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com