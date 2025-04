M5S invita il Pd a manifestazione del 5 aprile con Travaglio e Barbero, cosa fa Schlein?

Elly Schlein e il Partito Democratico non hanno ancora preso una decisione riguardo alla loro partecipazione alla manifestazione indetta dal Movimento 5 Stelle il 5 aprile, che si oppone anche al piano di riarmo presentato da Ursula von der Leyen. Giuseppe Conte, presidente dei pentastellati, ha invitato il PD a unirsi all’iniziativa, sottolineando l’apertura a tutte le forze politiche, associazioni e cittadini.

Nel frattempo, è confermata la presenza di Alessandro Barbero, noto storico e divulgatore, molto seguito sui social. Altri relatori della manifestazione includeranno Marco Travaglio, Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace, e Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena. I leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, parteciperanno sicuramente, ma la lista degli interventi non è ancora completa, con ulteriori sorprese attese nei prossimi giorni.

L’incertezza del PD riguardo alla propria partecipazione al dibattito pubblico su questioni così rilevanti per la politica attuale pone interrogativi sulla posizione strategica del partito in un contesto di crescente mobilitazione sociale. La manifestazione promette di essere un importante momento di confronto sul tema della pace e della difesa, invitando a riflessioni critiche sulle politiche di riarmo e sulle responsabilità politiche in Europa. L’attenzione è alta, e le eventuali adesioni da parte dei rappresentanti dem potrebbero influenzare il dibattito e le dinamiche politiche future.