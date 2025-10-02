M5s in piazza per i diritti umani e la Palestina in Italia

Il Movimento 5 Stelle ha invitato iscritti e attivisti a partecipare a presidi e manifestazioni organizzate in tutta Italia per sostenere il rispetto del diritto internazionale e la libertà del popolo palestinese. I capigruppo del M5s, Riccardo Ricciardi e Stefano Patuanelli, hanno dichiarato la loro ferma condanna nei confronti dell’operato di Israele, che ha trattenuto illegalmente cittadini italiani e rappresentanti del popolo, come i parlamentari Marco Croatti e Arturo Scotto. Questi ultimi si trovavano a bordo della Sumud Flotilla, una missione umanitaria diretta verso Gaza.

Il M5s ha denunciato la violazione del diritto internazionale e ha accusato il governo italiano di non opporsi efficacemente all’azione israeliana, sottolineando un atteggiamento di complicità e sudditanza. La nota chiede una reazione collettiva di fronte a tali violazioni.

Francesco Boccia del Pd ha risposto agli attacchi del ministro Ciriani, chiarendo che l’astensione sulla risoluzione per il piano di pace non implica una condivisione totale con la maggioranza. Ha criticato l’uso di linguaggio duro nei confronti della Flotilla rispetto a quello utilizzato per l’esercito israeliano.

Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, ha sollevato preoccupazioni riguardo agli attacchi del governo al diritto di sciopero, definendoli frutto di ignoranza e arroganza.

Alessandra Maiorino del M5s ha firmato un voto contrario al piano Trump, ritenuto neocolonialista, mentre il Senato ha approvato diverse risoluzioni di maggioranza su Gaza, con il centrodestra che ha votato a favore.

Infine, Luca Ciriani ha espresso disappunto per l’assenza di una posizione forte da parte dell’opposizione, sottolineando che ciò potrebbe avere impatti negativi sui voti per il governo.