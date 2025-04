M5S in piazza oggi contro il riarmo, cosa farà il Pd?

La piazza del Movimento 5 Stelle si prepara per una manifestazione significativa contro il riarmo e l’esecutivo di Giorgia Meloni, giudicato insufficiente. Riccardo Ricciardi sottolinea che l’evento rappresenta un punto di partenza per costruire un progetto alternativo alla politica attuale, mentre Giuseppe Conte propone di investire in spese sociali piuttosto che in armamenti. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha annunciato la partecipazione del Pd con una delegazione, nonostante le differenze, per mostrare unità e ascolto. Ci si aspetta una forte affluenza di cittadini a Roma, con oltre cento pullman e numerosi partecipanti da diverse regioni, evidenziando un aumento di entusiasmo tra i membri del Movimento. L’obiettivo è mobilitare il popolo contro le politiche europee di Ursula von der Leyen, le risposte inadeguate del governo riguardo ai dazi americani e le difficoltà economiche dei cittadini.

Durante la manifestazione, Paola Taverna modererà gli interventi di diversi esponenti politici e ospiti come Alessandro Barbero e Marco Travaglio. Tra i relatori figurano anche leader di partiti come Angelo Bonelli di Avs e Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista, oltre a membri del Movimento 5 Stelle. L’evento culminerà con l’intervento di Conte, che chiuderà la giornata. Nella piazza si sente un forte desiderio di dialogo e unità per affrontare le problematiche attuali come il caro vita e la crisi sanitaria, dimostrando una crescente mobilitazione popolare.