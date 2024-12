M5S, Grillo battuto da Conte prepara l’addio come Jim Carrey

“Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte”. Con queste parole, Beppe Grillo ha scelto di commentare sui social il secondo voto della base del Movimento 5 Stelle, un voto che ha comportato l’eliminazione della figura del garante, aprendo nuove possibilità per modifiche strutturali all’interno del movimento stesso. La citazione proviene dal film “The Truman Show”, in cui il protagonista, interpretato da Jim Carrey, vive da sempre in un reality show senza esserne consapevole.

Questa scelta di citazione da parte di Grillo sembra alludere a una sua possibile uscita di scena, simile a quella di Truman Burbank, che decide di abbandonare il set in cui ha trascorso tutta la sua esistenza. Le parole e l’immagine evocata fanno percepire Grillo come se si trovasse ai limiti di un palcoscenico, pronto a fare un passo indietro e a chiudere un capitolo della sua vita politica. In questo contesto, il riferimento a una porta spalancata e a braccia aperte suggerisce una sorta di liberazione, una volontà di allontanarsi da una situazione che, fino ad ora, ha definito il Movimento.

La bocciatura della figura del garante può essere interpretata come una chiara manifestazione di cambiamento all’interno del M5S, un cambiamento che potrebbe ridurre il potere e l’influenza storica di Grillo sul movimento stesso. Questo voto esprime la volontà della base di andare avanti, di modificare le regole e di ristrutturare il partito, liberandosi di figure ormai considerate obsolete.

La dinamica interna al Movimento, quindi, sta affrontando una fase cruciale, dove le decisioni dei membri della base stanno determinando il futuro del gruppo. Grillo, in questo scenario, potrebbe vedere la sua posizione ridefinita e, secondo le sue ultime affermazioni, è pronto ad affrontare una nuova realtà, con un chiaro riferimento al desiderio di libertà e alla possibilità di una nuova vita al di fuori del “palcoscenico” politico.

In sintesi, Grillo sembra annunciare, attraverso la sua citazione e le sue riflessioni, un cambiamento significativo, non solo per il Movimento 5 Stelle, ma anche per se stesso, sottolineando una transizione che, pur essendo difficile, è vista come necessaria.