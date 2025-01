M5S e PD mi sostengono, certa della legittimità del mio operato

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha espresso in conferenza stampa il suo pieno supporto da parte della maggioranza politica che guida, riguardo alla legittimità delle sue azioni come governatrice. Nonostante la recente decisione della Corte d’Appello, Todde sostiene fermamente le corrette modalità del suo operato, affermando di non voler discutere il merito della questione, che sarà affrontato dai legali. È certa della legittimità dei suoi atti e tratta la questione con calma e determinazione.

Todde ha dichiarato di lavorare serenamente, in seguito a dibattiti interni alla sua maggioranza, e di avere fiducia nella magistratura, rassicurando i cittadini sardi di continuare a operare fino a quando non ci saranno atti definitivi. Ha confermato che presenterà un ricorso contro la decisione collegiale, ritenendo giusto difendere la propria posizione. Sottolinea che le dinamiche politiche non dovrebbero interferire con i contesti giudiziari, affermando l’importanza di mantenere separate le due sfere.

Dal punto di vista politico, Todde ha insistito sulla legittimità della sua maggioranza, affermando il dovere di governare in favore dei sardi e di proseguire il lavoro sugli importanti temi relativi a sanità, trasporti, povertà e occupazione. Questo, ha detto, è il compito primario degli eletti, pertanto non ritiene che l’attuale vicenda possa distoglierli dai loro obiettivi.

La situazione è emersa dopo che l’analisi delle spese legate alla campagna elettorale ha rivelato irregolarità nella rendicontazione. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, in base a quanto previsto dalla legge regionale sarda, ha portato alla dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliera regionale per Todde. Secondo il costituzionalista Stefano Ceccanti, la normativa prevede che solo il Collegio di garanzia e il Consiglio regionale possano decidere sulla questione, con il Consiglio che dovrà esprimersi su una delibera dopo il pronunciamento finale del Collegio. In sostanza, la decisione sull’eventuale decadenza di Todde spetterà all’aula, in cui i consiglieri si esprimeranno a favore o contro in base alle argomentazioni presentate.