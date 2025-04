M5S e Mario Cipollini: polemica nelle scuole pugliesi dopo la condanna per lesioni

Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha criticato la decisione di invitare Mario Cipollini, ex ciclista condannato a tre anni per lesioni e stalking nei confronti della sua ex moglie Sabrina Landucci, a partecipare a eventi nelle scuole della Puglia. Cipollini è stato scelto come testimonial per una serie di convegni sulla mobilità sostenibile, turismo e sport, che includono incontri con studenti. La consigliera regionale M5S, Rosa Barone, ha sollevato questioni di opportunità, sottolineando la gravità della condanna ricevuta da Cipollini nel 2022, e ha affermato che in un periodo segnato da violenze contro le donne, non è appropriato far diventare un esempio una persona condannata per tali episodi.

Barone ha dichiarato: “I meriti sportivi di Cipollini non sono in discussione, ma è importante riflettere su chi consideriamo un modello per le nuove generazioni”. La consigliera ha sottolineato la necessità di prestare massima attenzione a tali argomenti. Inoltre, ha menzionato che i legali di Cipollini avevano annunciato di voler ricorrere in appello dopo la sentenza, ma non ci sono aggiornamenti al riguardo.

Cipollini, noto per essere uno dei migliori velocisti italiani, parteciperà a vari eventi in Puglia, tra cui l’inaugurazione di una pista ciclabile tra Molfetta e Giovinazzo, progetto finanziato dalla Regione Puglia con 1,5 milioni di euro. La polemica suscitata dalla sua presenza ha evidenziato le difficoltà nel bilanciare la celebrazione delle sue abilità sportive con le gravi accuse e la condanna ricevuta.