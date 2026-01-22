M5S e Hamas: un legame pericoloso?

Il caso di Sulaiman Hijazi, storico braccio destro di Hannoun, è finito in Parlamento. Hijazi è indagato per il reato di creazione, promozione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni finalizzate al terrorismo. Le conversazioni con la moglie, Nibras Asfa, risultano centrali nell’inchiesta. Il punto politico della vicenda riguarda le frequentazioni di Hijazi con politici del partito di Giuseppe Conte, come Roberto Fico, Gaetano Pedullà, Stefania Ascari e Alessandro Di Battista.

Nonostante le richieste di chiarimenti, i politici del Movimento 5 Stelle non hanno spiegato cosa li lega a Hijazi. Il deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, ha presentato un’interrogazione per fare luce sulle frequentazioni di Hijazi all’interno delle sedi istituzionali. Anche la responsabile del dipartimento immigrazione di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, e il deputato Antonio Baldelli hanno chiesto chiarimenti al partito. Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha sottolineato come continuino a emergere legami tra i 5 Stelle e una rete che finanziava Hamas.

Intanto, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno incontrato alla Camera Fadwa Barghouti, moglie e portavoce del leader palestinese incarcerato, nell’ambito del lancio della campagna internazionale per la liberazione di tutti i prigionieri palestinesi. Marwan Barghouthi è stato condannato a cinque ergastoli come mandante di attacchi suicidi contro obiettivi militari e civili. L’ambasciata israeliana in Italia ha commentato che chiedere la liberazione di Barghouti è apologia di terrorismo e un insulto alla memoria delle vittime innocenti.