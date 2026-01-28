M5S contro Governo Meloni in Emilia Romagna

Il MoVimento 5 Stelle sarà presente in tutte le province dell’Emilia-Romagna con una mobilitazione territoriale diffusa. L’iniziativa si svolgerà da mercoledì 28 gennaio a domenica 1° febbraio e prevede la distribuzione di volantini informativi e materiali di approfondimento sugli effetti delle politiche economiche del Governo, come l’aumento della pressione fiscale, il caro vita e la riduzione delle risorse per servizi pubblici, sanità e welfare.

I coordinatori regionali del M5S Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, hanno dichiarato che la politica deve tornare tra le persone, nei mercati e nelle piazze. La mobilitazione dimostra che il Movimento è organizzato, presente e radicato, e che l’opposizione al Governo si costruisce anche fuori dai palazzi.

I banchetti si svolgeranno nell’arco di cinque giorni, con appuntamenti distribuiti in tutte le province emiliano-romagnole, coinvolgendo sia i grandi centri urbani sia i comuni medio-piccoli. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori iniziative territoriali, con nuovi banchetti informativi dedicati anche alla campagna per il NO al referendum, per continuare il confronto diretto con i cittadini sui temi della giustizia e della democrazia.

Le date, i luoghi e gli orari dei singoli appuntamenti sono indicati nelle locandine territoriali diffuse localmente. L’iniziativa rientra nella campagna “Governo Meloni: 3 anni di tasse”.