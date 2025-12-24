M5S contro Galvagno sulla legge di stabilità

La deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo contesta le dichiarazioni del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, che ha definito “uno scempio” il Regolamento dell’ARS. Le dichiarazioni di Galvagno esprimono una visione autoritaria del potere che considera il Parlamento un ostacolo e non una garanzia democratica.

Secondo Campo, la legge di stabilità deve essere discussa articolo per articolo, soprattutto nella parte delle tabelle, dove si decidono spostamenti di risorse e priorità politiche che riguardano direttamente i cittadini siciliani. Il presidente dell’ARS dovrebbe essere garante del pluralismo e del confronto, non promotore di una riduzione degli spazi dell’opposizione.

Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’ARS esprime solidarietà a Stefania Campo, giudicando “una caduta di stile” le parole di Galvagno. Il M5S ricorda come le difficoltà e i rallentamenti della manovra siano dipesi dalle divisioni interne alla maggioranza e dall’inserimento di numerosi articoli microterritoriali, non dagli interventi dell’opposizione. Per il M5S, un Parlamento che discute esercita semplicemente il proprio ruolo democratico.