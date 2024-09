M5S, Conte: “Non vedo scissioni”

Il 19 settembre 2024, Giuseppe Conte, attuale leader del Movimento 5 Stelle (M5S), ha affrontato la controversia con Beppe Grillo, fondatore del movimento, durante un’intervista a Rete 4. Conte ha dichiarato che, sebbene Grillo si definisca “papà” del Movimento, non può esercitare un controllo diretto sul gruppo come se avesse un telecomando. Ha invitato a considerare il M5S come una comunità di adulti, sottolineando l’importanza della discussione e dell’autonomia nel movimento.

Conte spera che la situazione possa risolversi senza ulteriori conflitti legali, affermando che eventuali comunicazioni di Grillo potrebbero essere gestite dai legali del Movimento. Ha dichiarato che il processo di evoluzione del M5S è irreversibile e ha escluso la possibilità di scissioni, definendo la scissione come un’azione che avviene solo in assenza di dialogo.

Inoltre, Conte ha commentato l’emergenza causata dal maltempo in Emilia Romagna, criticando l’operato del governo Meloni. Ha espresso preoccupazione per la lentezza nell’erogazione dei ristori e ha esortato a evitare la delega delle responsabilità tra diverse autorità, come era successo durante la gestione della pandemia da Covid-19. Ha insistito sulla necessità di una collaborazione effettiva tra il governo, le regioni e i comuni per affrontare l’emergenza in modo efficace.

Riguardo al caso Open Arms, Conte ha ribadito di non desiderare la condanna di alcuno, nemmeno dei suoi avversari politici, ma ha sottolineato la necessità di proteggere i confini nazionali in modo responsabile. Ha chiarito che, pur essendo importante salvaguardare i confini marittimi, è altrettanto fondamentale intervenire in caso di emergenze, specialmente quando ci sono minori coinvolti. Ha citato la situazione critica della nave Open Arms e ha rimarcato come fosse responsabilità di Matteo Salvini consentire l’attracco, sottolineando il clima politico teso e muscolare esistente in quel momento.

Conte si è dimostrato fermo e chiaro nella sua posizione, richiamando all’unità del M5S e al dovere di agire con responsabilità in situazioni di crisi.