M5S, Conte avverte Grillo: cosa ha dichiarato

Giuseppe Conte, in una diretta Facebook del 9 dicembre, ha lanciato un chiaro messaggio riguardo al Movimento 5 Stelle, affermando che chiunque tenti di ostacolare l’azione politica del movimento troverà una “barriera solida”. Sottolinea che, nonostante le sfide esterne, è fondamentale mantenere un’unità interna, evitando divisioni alimentate da dissapori interni. Conte dichiara che non è più l’epoca di espulsioni arbitrarie e che il Movimento debba essere un luogo democratico dove tutti i membri possano contribuire senza timore di essere esclusi.

Riguardo alla possibilità di una scissione dopo l’uscita di Beppe Grillo, Conte non vede motivazioni politiche che possano giustificare tale divisione. Sulle modifiche delle regole del doppio mandato, afferma che la comunità ha scelto di rivedere questa norma per competere equamente con le altre forze politiche, tenendo presente che la decisione finale spetterà agli iscritti.

In merito alla questione morale, richiama l’eredità di Enrico Berlinguer, sostenendo che il Movimento non imiterà altri partiti e non risolverà i propri problemi territoriali accogliendo membri che trasferiscono voti tra le liste. Conte promette di mantenere un’etica pubblica, contrastando il fenomeno dei “signori delle tessere” e la degenerazione partitica di cui parlava Berlinguer.

Infine, critica Grillo per la sua lontananza e il suo allontanamento dal Movimento, evidenziando che sarebbe stato meglio averlo coinvolto attivamente. Rimarca che, invece di collaborare con il Movimento, Grillo ha preferito comunicare con figure come Mario Draghi, evidenziando un divario tra il fondatore e il Movimento stesso.

In sintesi, Conte si propone di guidare il Movimento 5 Stelle verso una direzione democratica e morale, mantenendo fermo il principio di unità interna e rifiutando le pratiche di espulsione e carrierismo.