M5S, Conte apre l’era ‘dopo Grillo: i rebus da risolvere

Il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, avvia un nuovo percorso volto a mantenere le promesse fatte agli iscritti a fine anno. Durante il primo Consiglio nazionale post Assemblea costituente, tenutosi in un clima di compartecipazione, sono state discusse varie modifiche richieste dalla base. Tuttavia, temi delicati come il superamento del vincolo del doppio mandato saranno affrontati in una nuova riunione la settimana prossima.

Alcune decisioni emerse tra novembre e dicembre sono già state integrate nello Statuto, come l’incandidabilità del presidente che è iscritto a un altro partito da meno di dieci anni e il numero di membri del Consiglio nazionale. Ci sono, però, questioni che richiedono ulteriori discussioni, inclusa la questione di un nuovo garante che subentri a Beppe Grillo, il cui allontanamento è stato confermato da oltre l’80% dei voti della comunità.

Sebbene ci sia un consenso per andare oltre i due mandati, questo non implica una liberalizzazione totale delle candidature, evitando così il rischio di carrierismo politico. È necessario riflettere su come procedere mantenendo dei limiti alle candidature. Tra le altre decisioni prese durante il Consiglio nazionale, si è discusso del riconoscimento formale del network giovanile all’interno dello Statuto e del controllo sui finanziamenti ai gruppi locali.

Conte ha anche chiesto una revisione delle proposte di legge presentate dai membri del Movimento, sia alla Camera che al Senato, rispetto a quelle che rispecchiano le indicazioni della base. L’Assemblea costituente ha avuto dodici temi all’ordine del giorno, e gli iscritti saranno ascoltati su ogni questione.

Il Movimento si sta, quindi, riorganizzando con un forte desiderio di includere le richieste della base e di progredire in una direzione condivisa, mentre si prepara a risolvere questioni fondamentali per il futuro della formazione politica. La necessità di dialogo e di scambio di idee risulta fondamentale per garantire una transizione efficace e rappresentativa delle volontà degli iscritti.