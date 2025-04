m2o diventa la prima hyper-radio: presenta m2o Plus, il nuovo hub digitale

Radio m2o si evolve con il nuovo progetto “m2o plus – The space to be”, un hub innovativo per la creazione di contenuti che trasforma il concetto di radio tradizionale. In collaborazione con l’agenzia di influencer marketing Stardust, l’obiettivo è produrre oltre 200 contenuti digitali originali al mese su piattaforme come YouTube, TikTok e Instagram. La nuova piattaforma si propone di amplificare la presenza di m2o sui social con un palinsesto variegato, che include musica, lifestyle, fitness, sport, food e attualità. Il lancio ufficiale si è svolto il 1° aprile in uno studio dedicato presso il Moysa di Milano.

Tra i format già annunciati ci sono: EXXXCLUSIVE, un talk condotto da Wad con protagonisti della scena rap italiana; Move Your Body, con coreografie e workout di Giulia Pauselli e Andreas Muller; Parental Advisory, con interviste a familiari di celebrità; m2o a palla, un TG sportivo satirico guidato da Ivan Colacino; m2o Interviews, in cui Ale Lippi intervista artisti della musica dance/pop; e Club Sandwich, DJ set dal vivo in luoghi legati al food, in collaborazione con Tuorlo Magazine.

Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori format con la partecipazione di voci di m2o come Marlen e Vittoria Hyde, focalizzati su viaggi e moda. La direzione artistica è affidata ad Albertino, coideatore del progetto insieme ad Alessandro Furgione. Il progetto mira a raggiungere un pubblico giovane e diversificato, dai Millennials alla Gen Z, creando un ecosistema multicanale che ridefinisce l’esperienza della radio e la sua presenza digitale.