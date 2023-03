M24 Aeratore Rubinetto, 4 Pcs Filtri Rubinetti Lavandino, Filtro in ABS con 6 Rondelle e 1 Chiave Cromata, a Prova di Schizzi, a Risparmio Idrico, per Bagni e Cucine

Descrizione Prodotto

Il nostro rompigetto rubinetto bagno

Questa confezione da 4 di Aeratore Rubinetto M24 è realizzata in acciaio inox 304 + rame fine + ABS + guarnizioni in gomma ed è a evitare schizzi, riduzione del rumore, risparmio idrico, filtrazione e di facile installazione, con una chiave con 6 guarnizioni e 1 chiave Cromata. L’filtri rubinetti lavandino è adatto all’uso in cucine, bagni, hotel, ecc.

Il nostro aeratore rubinetto m24 è dotato di un filtro in ABS di alta qualità

Il filtro rubinetto acqua filtra la maggior parte delle particelle e dei sedimenti presenti nell’acqua ed è facile da sostituire.Installare i nostri filtri rubinetto per ottenere acqua pulita e può usare l’acqua con fiducia

Realizzato con materiali di alta qualità

Il nostro filtri rubinetti lavandino Realizzato in ottone pregiato,Multistrato Artigianato di pregio consente di filtro rubinetto acqua In grado di resistere alla corrosione Prevenzione della ruggine,Durata di vita prolungata

Gamma di applicazioni

Il nostro filtro rubinetto bagno ha una vasta gamma di utilizzo, adatto a cucine, bagni, hotel e altri luoghi

La confezione contiene:

4 aeratore rubinetto

6 anelli di tenuta

1 cromata Chiavi inglesi

Prima di acquistare, controlla se il tuo rubinetto è adatto

Il nostro filtri lavandino bagno è adatto per rubinetti

filettatura interna: M24

✅【Risparmio d’acqua】l’utilizzo di questo filtri rubinetti lavandino limita il flusso d’acqua dal rubinetto ed evita gli schizzi senza ridurre la quantità d’acqua o influire in alcun modo sull’effetto di lavaggio e risciacquo.

✅【Funzione di filtro】 il nostro filtri rubinetti è dotato di un filtro in ABS a maglia fine per un’eccellente filtrazione della maggior parte dei sedimenti e delle impurità.

✅【Facile da installare】questo filtro rubinetto è molto facile da installare e sostituire, non sono necessari attrezzi e l’areatore per rubinetti può essere facilmente avvitato sul rubinetto a mano.

✅【Ampia gamma di applicazioni】 il nostro rompigetto rubinetto bagno, installandolo può migliorare il flusso d’acqua e offrirti una buona esperienza e praticità d’acqua, adatto per cucine, bagni, hotel e altri luoghi

4,99 €