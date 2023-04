M16/M18/M22/M24 × 4 Pezzi Aeratore Rubinetto inclusa Chiave di Smontaggio Strumento Rimozione per Sostituzione Della Bagno e la Cucina filtro acqua rubinetti Risparmio Idrico… (M18×6)

Suggerimento per l’assistenza: si consiglia di sostituire il gorgogliatore ogni 3 mesi per evitare batteri e depositi. Garantire la qualità e il flusso dell’acqua, non solo per risparmiare acqua ma anche per essere più sani.

Accessorio aeratore paraspruzzi integrato nel rubinetto della cucina

Elenco delle merci

3 x aeratore

1 x chiave

【Protezione dell’ambiente】all’interno dell’aeratore a nido d’ape, il flusso d’acqua diventa più fluido e regolare senza schizzi. ridurre il rumore del rubinetto e risparmiare fino al 30% sul consumo di acqua.【Realizzato in alta qualità plastica ABS】nessuna corrosione, nessun intasamento, nessuna ruggine, nessun odore.【Installazione semplice】La chiave per aeratore corrispondente può essere serrata direttamente, anche per i dilettanti, può essere facilmente installataNon è necessario sostituire le prestazioni dell’acqua del rubinetto o gli aeratori difettosi.

6,99 €