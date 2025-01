“M – Il Figlio del Secolo”: La Colonna Sonora di Tom Rowlands tra Tradizione e Modernità

La serie evento “M – Il Figlio del Secolo”, diretta da Joe Wright e tratta dal romanzo di Antonio Scurati, rappresenta un affresco inquietante sull’ascesa al potere di Benito Mussolini, interpretato da Luca Marinelli. Un elemento fondamentale che arricchisce questa narrazione è la colonna sonora creata da Tom Rowlands, metà del noto duo The Chemical Brothers.

Rowlands, già noto per il suo lavoro in progetti come “Il cigno nero” e “Hanna”, affronta la sfida di tradurre in musica le tensioni di un’epoca turbolenta. La sua colonna sonora per “M – Il Figlio del Secolo” combina strumenti acustici vintage con innovazioni elettroniche, stabilendo un legame tra passato e presente. Il compositore spiega che il suo approccio, che include l’utilizzo di vecchi strumenti insieme all’elettronica moderna, consente di richiamare il passato pur mantenendo un suono fresco.

La musica di Rowlands si rivela essenziale in una narrazione che, sebbene si basi su eventi storici, utilizza un linguaggio contemporaneo. Inoltre, la scelta musicale si allinea con la visione di Wright, in cui Mussolini diventa un personaggio che interagisce direttamente con il pubblico, rivelando la sua parte più oscura. Le sonorità elettroniche amplificano la sensazione di inquietudine, mentre i timbri acustici evocano il contesto storico. Wright sottolinea l’interesse per l’aspetto oscuro della mascolinità di Mussolini, evidenziando come egli abbia attingato dal peggio di sé per conquistare il potere.

La colonna sonora di Rowlands riflette questa complessità, oscillando tra momenti di introspezione e un’energia ipnotica. È un elemento narrativo centrale, costruito con precisione in sinergia con la scrittura di Stefano Bises, Davide Serino e Antonio Scurati. La musica accompagna gli eventi storici, enfatizzando emozioni e dinamiche di potere, arricchendo ulteriormente la narrazione visiva.

In conclusione, “M – Il Figlio del Secolo” non è solo una ricostruzione storica, ma un’opera che attraverso la musica e l’interpretazione riesce a far rivivere le complessità dell’epoca di Mussolini, creando un’atmosfera che coinvolge e provoca il pubblico.