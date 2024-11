M¥SS KETA: Nuovo Album e Tour Europeo in Arrivo a Gennaio 2025

M¥SS KETA ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, prevista per gennaio 2025, seguita da un tour che inizierà a marzo 2025. Durante questo tour, M¥SS KETA si esibirà in club italiani e in sette città europee. L’album sarà anticipato da due singoli: “VOGLIONO ESSERE ME”, pubblicato il 25 ottobre, che presenta sonorità baile funk e fidget house, accompagnato da un videoclip provocatorio; e “NEVROTIKA”, una traccia caratterizzata da toni rock e atmosfere oscure, con un videoclip ispirato a Il Mago di Oz e la partecipazione dell’attrice Silvia Calderoni.

Le date del tour includono concerti in diverse città europee: il 1 marzo 2025 a Parigi (FR) presso il Trabendo, il 2 marzo ad Amsterdam (NL) al Melkweg, il 7 marzo a Essen (DE) all’Hotel Shanghai, il 8 marzo a Londra (UK) all’O2 Academy Islington, il 12 marzo a Vienna (AT) al Flex, il 14 marzo a Stoccarda (DE) presso Im Wizemann e il 15 marzo a Berlino (DE) all’Huxleys. In Italia, M¥SS KETA si esibirà il 5 aprile a Roma presso Cieloterra, l’11 aprile a Bologna al Link, il 12 aprile a Padova all’Hall, il 21 aprile a Molfetta (BA) all’Eremo, il 24 aprile a Firenze al Tenax e infine l’8 maggio a Milano all’Alcatraz.

La pianificazione del tour dimostra l’intenzione dell’artista di consolidare la sua presenza non solo in Italia, ma anche in un contesto europeo più ampio, portando il suo stile unico e le sue produzioni innovative in vari importanti centri musicali. I fan possono già acquistare i biglietti per queste date attraverso i canali ufficiali. Le pubblicazioni musicali e le performance dal vivo rappresentano una continuazione del percorso artistico di M¥SS KETA, che combina elementi di musica contemporanea con riferimenti culturali e visivi che arricchiscono la sua proposta artistica. M¥SS KETA continua così a esplorare nuove sonorità e forme espressive, creando un atteso anticipato nell’ambito della musica pop italiana.