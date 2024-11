M¥SS KETA: Audacia e Carisma in “NEVROTIKA”, il Nuovo Inno di Anarchia

NEVROTIKA è il nuovo singolo di M¥SS Keta, in uscita il 15 novembre 2024. Prodotto da ITACA e WOLVS, il brano rappresenta un viaggio nella mente di una “SUPER MEGA IPER BAD BITCH” che incarna la ribellione e lo stile, priva di limiti e alimentata da anarchia, carisma e audacia. M¥SS Keta, regina della KETACRAZIA, continua a sorprendere con la sua indomabilità, invitando gli ascoltatori ad entrare nel suo mondo, dove la verità è sempre soggetta a interpretazione.

Il singolo è caratterizzato da un beat ipnotico che cattura l’attenzione, mentre l’artista gioca con elementi di glamour e fa riferimento al rock e alla sua parte oscura. La canzone riflette l’essenza di M¥SS Keta, esprimendo autoironia, audacia e una libertà senza compromessi. Con il precedente singolo “VOGLIONO ESSERE ME”, uscito il 25 ottobre, M¥SS aveva già segnato il suo ritorno. Questo primo brano di una nuova fase musicale trasmette un messaggio incisivo e ironico, sostenuto da un beat baile funk e da un colpo di scena di fidget house.

Nel videoclip di “VOGLIONO ESSERE ME”, M¥SS Keta si trasforma in un piatto da cui tutti i commensali sono invitati a nutrirsi, mostrando la sua capacità di mescolare arte e performance in modo innovativo. La sua musica non è solo intrattenimento, ma anche una riflessione sulla società, la femminilità e l’identità, contribuendo a creare un’esperienza unica e coinvolgente per il pubblico.

M¥SS Keta continua a sviluppare il suo stile distintivo e provocatorio, affermando la propria visione artistica in un panorama musicale in continua evoluzione. Con NEVROTIKA, si preannuncia un’altra tappa emozionante della sua carriera, capace di attrarre fan nuovi e affezionati. L’anticipazione per il rilascio del singolo è alta, e i follower attendono con trepidazione di scoprire quale messaggio e quale sonorità M¥SS porterà per la sua community. La presenza sui social, come Instagram, è una parte fondamentale della sua strategia di creazione di contenuti e collegamento con i fan.