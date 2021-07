Finalmente Lynne Spears ha preso una posizione netta sul caso della conservatorship di Britney. La madre della popstar ha firmato una dichiarazione in supporto alla richiesta di rimozione di Jamie Spears dal ruolo di tutore della figlia. In questo documento presentato in tribunale la donna ha fatto delle pesanti dichiarazioni sull’ex marito. Secondo Lynne Spears, Jamie terrebbe Britney come in prigione e avrebbe avuto uno scontro fisico con il nipote Jayden.

“Sono intervenuta in questa conservatorship per controllare che tutto fosse fatto negli interessi di mia figlia. Purtroppo non è così. Da quando è Jamie tutore di nostra figlia ha attuato un controllo maniacale sulla sua vita. Jamie si affida ai dipendenti che lavorano per Britney, alle infermiere che frequentano la casa e alla squadra di sicurezza per segnalare ogni passo che Britney fa in casa sua. È faticoso e terrificante, è come vivere in una prigione o in un reality.

Jamie ha assunto un medico per curare Britney, ma credo che il dottore le stesse prescrivendo delle medicine inappropriate. Ormai il rapporto tra mia figlia e il padre si è ridotto soltanto a paura e odio. Con i suoi comportamenti Jamie ha rovinato anche il rapporto con i nipoti dopo che ne ha aggredito il più piccolo.

Mi è chiaro che James Spears non sia in grado di anteporre gli interessi di mia figlia ai suoi, sia a livello professionale che personale, e che il suo essere e rimanere un tutore del suo patrimonio non è nei migliori interessi di mia figlia”.