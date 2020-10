Qualcosa di strano sta succedendo nella famiglia Spears, che sembra essere spaccata a metà. Da una parte ci sono Jamie e Jamie Lynn, (l’uomo infatti ha dato alla figlia più piccola il ruolo di amministratrice della fortuna di Britney in caso di morte della cantante), dall’altra Britney e sua madre Lynne. La donna infatti è volata più volte a Los Angeles per stare accanto alla figlia, ha attaccato il team della popstar e si è schierata con lei anche in tribunale, dove insieme stanno combattendo contro Jamie e la conservatorship.

I fan della principessa del pop hanno iniziato a capire che c’era maretta nella famiglia Spears quando nel 2019 Lynne piazzò un like ad un commento negativo su Jamie Lynne “Britney ha bisogno di te, ma tu non stai facendo nulla. Pensavamo che le volessi bene, ma sbagliavamo“. Ieri sono arrivati dei nuovi ‘mi piace’ a commenti contro la figlia minore: “Jamie Lynn sta usando i soldi di Britney. Questo è triste“.

Lynne cosa stai cercando di dirci? Profilo hackerato, ditino sbadato, o segnali precisi?

Britney’s mom Lynne Spears liked ANOTHER comment accusing Jamie Lynn of using Britney’s money. #FreeBritney pic.twitter.com/Qp54u3ogsy — Britney Fan (@BritneyHiatus) October 22, 2020

BRITNEY’S MOM JUST LIKED THIS COMMENT ON HER FACEBOOK WITH #JAMIELYNNISOVERPARTY pic.twitter.com/hcRbNydIWV — Britney Fan (@BritneyHiatus) October 22, 2020

Lynne Spears e il primo like contro Jamie Lynn.