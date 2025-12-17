15.5 C
Roma
mercoledì – 17 Dicembre 2025
Musica

Lynch Mob: Dancing With The Devil

Da stranotizie
George Lynch ha ammesso chiaramente che prendere decisioni non è il suo forte e che una decisione sbagliata è stata annunciare che “Babylon”, il precedente album dei Lynch Mob, sarebbe stato l’ultimo di sempre della band. Tuttavia, dopo due anni, la stessa line-up ha pubblicato “Dancing With The Devil”. Questo lavoro è davvero solido e gradevole, con pezzi validi e suoni all’altezza, un disco di onesto hard rock sul solco dei tanti altri che lo hanno preceduto, con la firma di uno dei chitarristi più talentuosi e prolifici della storia di questo stile musicale. Non è chiaro se “Dancing With The Devil” sarà davvero l’ultimo lavoro firmato dai Lynch Mob, ma ciò che più conta è la qualità del disco.

