Lyle ed Erik Menendez: a ottobre su Netflix un nuovo capitolo su di loro

L’uscita di “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” ha riacceso l’interesse su un caso di cronaca nera che ha affascinato l’opinione pubblica negli anni ’90. Netflix ha deciso di approfondire la storia dei fratelli Menendez, in programma per il 9 ottobre, con un nuovo documentario diretto da Alejandro Hartmann, intitolato “The Menendez Brothers”, che in Italia potrebbe essere tradotto in “I Fratelli Menendez”.

Il documentario include la partecipazione di Hazel Thornton, membro della prima giuria nel processo a Erik Menendez. Thornton ha condiviso informazioni sul progetto attraverso il suo blog, spiegando di aver ricevuto un messaggio da uno dei produttori che la ringraziava per aver contribuito a raccontare la storia dei fratelli. Il documentario uscirà il 9 ottobre su Netflix, mentre in Canada sarà disponibile dal 2 ottobre. Il materiale promozionale inizierà a circolare dal 23 settembre.

Hazel Thornton ha raccontato di essere stata intervistata per diverse ore nella sua abitazione alla fine del 2022, e ha aggiunto che anche Lyle ed Erik Menendez hanno partecipato al progetto. Questo nuovo documentario promette di offrire un’analisi approfondita di uno dei casi più controversi e seguiti della cronaca americana, che ha scatenato un dibattito su temi come la violenza familiare e le dinamiche psicologiche.

Lyle ed Erik Menendez furono accusati dell’omicidio dei genitori, un delitto avvenuto nel 1989, che ha sollevato interrogativi su traumi familiari e motivazioni personali. Visto il clamore mediatico e l’intensivo dibattito pubblico che ne seguì, il caso ha continuato a suscitare interesse nel corso degli anni, portando a numerose rielaborazioni in film e documentari.

L’arrivo di questa nuova produzione Netflix offre un’opportunità per esaminare la vicenda da una prospettiva fresca, con interviste inedite e approfondimenti, promuovendo una riflessione non solo sul crimine in sé, ma sulle sue conseguenze per le vite dei coinvolti. La data di uscita, quindi, segna un’attesa significativa per coloro che seguono con interesse questo celebre caso giudiziario.