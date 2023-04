Lyft ridurrà “significativamente” la propria forza lavoro

– Lyft, concorrente di Uber nel settore ride sharing, ridurrà “significativamente” la propria forza lavoro come parte di una ristrutturazione per concentrarci su una migliore soddisfazione delle esigenze di conducenti e rider. Lo ha affermato il CEO David Risher in una lettera ai dipendenti, senza tuttavia fornire dettagli sul numero di persone licenziate.

In precedenza, il Wall Street Journal ha riferito la decisione potrebbe avere un impatto sul 30% della forza lavoro di Lyft, o su più di 4.000 dipendenti. L’azienda a novembre ha licenziato circa 683 dipendenti, pari al 13% della forza lavoro di allora.

“Dobbiamo ridurre i nostri costi per offrire corse convenienti, guadagni convincenti per i conducenti e una crescita redditizia – ha detto Risher – Intendiamo utilizzare questi risparmi per investire in prezzi competitivi, tempi di ritiro più rapidi e migliori guadagni per i conducenti. Tutto ciò ci impone di ridurre le nostre dimensioni e ristrutturare il modo in cui siamo organizzati”.

Lyft ha confermato che non sono state apportate modifiche alle guidance precedentemente emesse per quanto riguarda i ricavi del primo trimestre 2023, il margine di contribuzione e l’EBITDA rettificato. La società pubblicherà i risultati finanziari del primo trimestre 2023 giovedì 4 maggio 2023.

