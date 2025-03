L’XAI di Elon Musk acquista Hotshot: Grok si prepara alla rivoluzione dei video AI

xAI, l’azienda fondata da Elon Musk, è attivamente impegnata nello sviluppo di servizi legati all’intelligenza artificiale e sta pianificando una crescita significativa con l’obiettivo di potenziare Grok, il suo chatbot di AI generativa, che ha recentemente raggiunto la terza versione. Per favorire questa espansione, xAI ha acquisito Hotshot, una startup specializzata nella generazione di video tramite intelligenza artificiale. Questa mossa strategica è cruciale per migliorare le capacità di Grok e competere con servizi rivali, come quelli offerti da OpenAI e il generatore di video Sora, già più avanzato nel settore.

L’integrazione delle tecnologie di Hotshot rappresenta un passo fondamentale per le ambizioni di Grok, poiché la generazione di video da prompt testuali è un’area di grande rilevanza nell’attuale contesto competitivo. Intanto, Hotshot ha sospeso la possibilità di generare video per gli utenti, che hanno tempo fino al 30 marzo per scaricare i contenuti creati. Dopo tale data, Hotshot cesserà di operare come servizio indipendente e molto probabilmente tutte le sue tecnologie verranno integrate in Grok. Prima dell’acquisizione, Hotshot si era già orientata verso la generazione di video, sviluppando modelli significativi come Hotshot-XL e Hotshot Act One. Aakash Sastry, CEO di Hotshot, ha commentato che l’obiettivo era quello di influenzare l’istruzione, l’intrattenimento e la comunicazione del futuro, sposando ora un contesto più ampio all’interno di xAI.