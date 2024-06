LVMH prepara successione CFO con ingresso Cecile Cabanis

– Il colosso del lusso francese LVMH ha annunciato la nomina di Cécile Cabanis a deputy CFO. Riporterà al CFO Jean-Jacques Guiony per avviare con lui un periodo di transizione in vista di una futura successione. Inoltre, etra a far parte del comitato esecutivo del gruppo.

“Cécile vanta un’esperienza riconosciuta all’interno di gruppi molto grandi, in funzioni finanziarie diversificate, in particolare in materia di fusioni e acquisizioni e di comunicazione finanziaria“, si legge in una nota.

Cabanis, ex CFO di Danone, arriva da Tikehau Capital, dove è stata vice amministratore delegato negli ultimi tre anni.