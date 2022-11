LVMH acquista il produttore di gioielli italiano Pedemonte

– Il colosso francese del lusso LVMH ha acquisito, dal fondo di investimento Equinox III SLP SIF, il gruppo Pedemonte, produttore di gioielli con sedi in Italia e Francia. Il conglomerato – che controlla marchi iconici come Louis Vuitton, Tiffany & Co, Moet & Chandon e Bulgari – ha sottolineato che l’operazione è strategica per la Divisione Watches & Jewerly e consente di aumentare significativamente la capacità produttiva.

Nato nel 2020 dalla fusione di diversi laboratori di produzione indipendenti, Pedemonte è oggi un attore riconosciuto nella manifattura di gioielli di alta gamma. Con sedi nelle città di Valenza e Valmadonna Alessandria, così come a Parigi, il gruppo italiano si occupa di tutte le fasi chiave della produzione. Pedemonte impiega oggi 350 tra artigiani e dipendenti.

“Con questa acquisizione strategica, il gruppo LVMH si rafforza ulteriormente in Italia, continuando a sostenere l’ecosistema di aziende che contribuiscono al successo delle nostre Maison – ha dichiarato Toni Belloni, Direttore Generale di LVMH – Con Pedemonte, le nostre Maison si affideranno a un partner riconosciuto per il suo savoir-faire, in modo da sostenere la loro crescita e mantenere la loro leadership nella gioielleria”.