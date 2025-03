Luzzi svela il trucco dei voti in diretta al GF

Ieri sera al Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stata richiamata da Alfonso Signorini per aver condiviso informazioni sui social con i concorrenti. Durante la chiusura del televoto, Beatrice ha svelato che i voti sono principalmente influenzati da due fandom, quelli di Zeudi e Helena. Ha ipotizzato che Tommy potrebbe essere eliminato a causa della distribuzione dei voti: “Chiara riceve voti da Zeudi e Mavi da Helena. Non so cosa succederà, ma mi dispiace per tutti”.

Cesara Buonamici ha condiviso la sua opinione, affermando di non conoscere i meccanismi di voto e suggerendo che Mavi potrebbe uscire, mentre crede che Chiara resisterà. Ha menzionato che Tommaso ha un gruppo di fan più forte di quello di Mavi. A questo punto, Beatrice ha dichiarato che alcuni concorrenti sono salvi solo grazie ai voti di Helena e Zeudi.

Inoltre, gli ex gieffini sono stati coinvolti nella discussione. Alfonso D’Apice ha affermato che l’uscita di Tommaso era prevedibile dopo la scelta di portare Chiara al televoto. Maria Teresa Ruta ha aggiunto che se fosse stato nominato Giglio, i risultati sarebbero stati simili.

Il tema dei fandom che gestiscono i televoti è emerso chiaramente, suscitando preoccupazioni sullo svolgimento delle prossime edizioni del programma. L’ansia per eventuali sorprese sembra essere diminuita, ma rimane da vedere come gli organizzatori affronteranno questa problematica nella prossima stagione.