Luzzi spiazza i fan: Beatrice svela quando lascerà il Grande Fratello

Lo scorso dicembre, un giorno prima di lasciare momentaneamente la casa del Grande Fratello per i problemi di salute di suo padre, Beatrice Luzzi ha parlato della durata e della fine del reality. Durante una chiacchierata con Greta Rossetti, l’attrice di Vivere ha detto: “Spero che ci dicano quanto durerà il programma in modo che poi possiamo valutare cosa fare. Dici che ce lo diranno dopo le feste? Comunque se hai visto c’era una clausola dopo che diceva comunque…”

Ieri però la Luzzi ha spiazzato i fan perché mentre mandava i suoi saluti al figlio minore (Elia), ha detto che uscirà dal Grande Fratello a febbraio: “No Eli, non usciamo ad aprile. Dove sei amore? No cucciolo sappi che mamma tua esce di qui a febbraio“.

Non facciamo scherzi, nessuna più di Beatrice merita di arrivare in finale, spegnere le luci della casa e vincere. Alla faccia di chi le ha reso questo soggiorno così complicato, o come direbbe la madre di tutte le youtuber…

Luzzi e lo sconforto del mese scorso.

Va detto che già il mese scorso Beatrice si era detta pronta ad abbandonare il gioco prima della fine (ma poi ha cambiato idea): “Qui così non posso restare. Per varie ragioni. Ovviamente mi mancano i miei figli. E sono sicura che abbiano bisogno di me anche se non lo ammettono. Mi incoraggiano e dicono che vogliono che resti qui dentro, ma io sento che questa non è la verità. Mi spaventa soprattutto il piccolo, perché come è normale che sia ha bisogno di me adesso. Sento che sono arrivata e non ce la faccio più. – ha detto Beatrice a metà dicembre – Poi qui mancano ancora dei mesi e non siamo prossimi alla finale. Ancora due o tre? Non sono pochi, anzi per dei ragazzini sono parecchi. E ricordiamoci che io sono qui dentro da tre mesi adesso“.

Beatrice tu a febbraio non vai da nessuna parte prima VINCI e poi ti lasciamo andare a casa ✨ #grandefratello #luzzers pic.twitter.com/UIKNzqpxrj — Joena🐍 (@Jo3n404) January 2, 2024

PH: Endemol Shine Italy