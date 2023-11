Luzzi sbotta contro il GF e Signorini: “Errore imperdonabile, non ci sto!”

Al Grande Fratello Alex Schwazer ha accusato Beatrice Luzzi di avergli confessato che era interessata a lui, ma che purtroppo era sposato. L’attrice ha subito negato tutto e Alfonso Signorini ha promesso ai due che avrebbe fatto cercare dagli autori il presunto video in cui la gieffina avrebbe fatto queste dichiarazioni. La clip non è stata trovata e Alex ha minacciato di andarsene: “Non permetto che mi si dia del bugiardo. Se lunedì non si trova il filmato io abbandono”. La clip non è stata trovata, ma Alfonso ha cercato di mediare la situazione: “Questo non significa che tu stia mentendo. Perché Il GF non registra tutto in ogni angolo della casa“.

Dopo quelle parole alcuni gieffini hanno iniziato a dire alla Luzzi che non può più dare del bugiardo a Schwazer, visto che proprio Signorini ha spiegato che il fatto che non esista un video non smentisce la tesi di Alex. Per questo motivo Beatrice stamani è sbottata.

Luzzi si sfoga: “Da oggi allora cade la regola fondamentale”.

“Adesso il concetto è questo: chiunque può dire qualsiasi cosa perché tanto il video può non esserci. Perché il Grande Fratello non riprende tutto. E quindi tu hai il 50% della ragione nel dire qualunque cosa. E siccome Paolo dice che la ragione è a metà, io dirò che lui mi ha baciata. Se poi il GF non trova il video, fifty fifty. Ormai a questo punto vale tutto, la regola è stata infranta. Ragazzi io trovo che sia molto grave che passi il messaggio che chiunque può dire qualunque cosa perché poi può essere che non c’è il video. La regola fondamentale su cui si basa il Grande Fratello è che noi siamo ripresi 24 ore su 24. Se adesso abbiamo infranto questa premessa allora tutto diventa possibile. Ora non ci sono più regole, chiunque può dire qualsiasi cosa perché forse il video non c’è e non siamo stati ripresi. Questo ssecondo me è un errore veramente imperdonabile. Ma proprio imperdonabile. Fifty fifty? Ma fifty il cavolo! Punto! Basta! L’unica regola era quella, le riprese tutto il giorno. Se non si trovava il video la cosa non era stata detta e adesso cambia tutto”.

Se ne sono visti pochi di concorrenti come Beatrice, lei non si fa mettere i piedi in testa, è sempre lucida e ribatte sempre con la ragione

Grazie Alfonso per una volta fai una cosa giusta#GrandeFratello pic.twitter.com/RbSPTV902I — ktaevjk ~ in only friends era (@silviarkiveF) October 31, 2023

L'articolo Luzzi sbotta contro il GF e Signorini: "Errore imperdonabile, non ci sto!" proviene da Biccy.it.







